В Швеции начали печатать пластиковые имплантаты прямо в больнице

В Университетской больнице Сконе впервые в мире начали печатать пластиковые имплантаты на 3D-принтере, установленном прямо в учреждении. Это удешевит и ускорит их производство, а также поможет лучше адаптировать их для конкретных пациентов, пишет Forbes, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

Имплантаты печатают из специального пластика PEEK, ранее для этого использовали нержавеющую сталь и титан. Новый материал легче металла и обладает более высокой биосовместимостью.

Ультразвук проходит через PEEK, при этом он практически невидим на снимках КТ и МРТ, что помогает лучше контролировать состояние пациента после операции.

В конце 2021 года в больнице Сконе с помощью пластикового имплантата успешно восстановили часть черепа 40-летней женщине, которая получила обширную травму головы.