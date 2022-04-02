https://news.day.az/hitech/1449217.html Twitter-аккаунт Windows высмеяли за публикацию с фотографией iMac
Twitter-аккаунт Windows высмеяли за публикацию с фотографией iMac
Microsoft опубликовала в Twitter пост с рекомендациями по очистке Windows 11 от накопившегося в системе мусора и в качестве иллюстрации выбрала 24-дюймовый iMac на M1. Сообщение об этом появилось в ветке Mac на форуме Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Пользователи высмеяли Microsoft за изображение зеленого iMac с чипом M1 в посте о Windows. Вскоре после этого пост был удален и опубликован спустя несколько часов с новой иллюстрацией. На этот раз было использовано изображение ноутбука линейки Microsoft Surface.
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