https://news.day.az/hitech/1449243.html Молодой парень нашел себя в Google Maps - ВИДЕО
Молодой парень нашел себя в Google Maps - ВИДЕО
Пользователь социальной сети опубликовал ролик, в котором обнаружил себя на картах Google Earth.
Как передает Day.Az, пользователь приблизил карту в определенном месте и включил режим просмотра улиц. Он переместился возле своего дома, приблизил изображение и увидел спящего себя в окне.
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