Азербайджанские школьники и студенты примут участие в конкурсе 3D-моделирования и печати - Baku Skills в рамках Международного фестиваля авиации, космоса и технологий.

Об этом сказала в интервью Trend представитель азербайджанского офиса Международного фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFEST Azerbaijan Зейнаб Бабаева, передает Day.Az.

По ее словам, участие в конкурсе предусмотрено по категориям А и В.

"В категории A в конкурсе примут участие школьники, в категории B - студенты. К участию в конкурсе Baku Skills допускаются только азербайджанские школьники и студенты. Задания этого конкурса связаны с 3D-моделированием и печатью", - сказала Бабаева.

Она подчеркнула, что именно по этому виду конкурса в рамках TEKNOFEST зарегистрировано больше всего команд.

"Только по категории А к нам обратились порядка 175 команд, а по категории В - 52. В каждой команде могут принять участие от 3 до 6 человек. По категории А командам задания уже даны, участники обеспечены необходимыми принтерами для 3D-печати. Кроме того, 31 марта - крайний срок для участников категории А. В этот срок команды должны загрузить свои работы в соответствующую систему", - сказала она.

Также Бабаева отметила, что шестого апреля будут объявлены команды по категории B, а седьмого - по категории А, которые продолжат участие в фестивале TEKNOFEST.

"Призовой фонд для категории А составляет семь тысяч манатов: за первое место - четыре тысячи манатов, за второе - две тысячи манатов и за третье место - одну тысячу манатов. По категории B призовой фонд составляет 12 тысяч манатов: за первое место - шесть тысяч манатов, за второе - четыре тысячи манатов и за третье место - две тысячи манатов. Также будут награждены и менторы команд: ментор, занявший первое место, получит финансовое вознаграждение в размере 700 манатов, второе место - 500 и третье - 300 манатов", - сказала она.

Бабаева добавила, что на финальном этапе команды должны будут выполнить на месте определенное задание, которое будет дано жюри.

Напомним, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

TEKNOFEST в Баку проводится министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана. В то же время в Баку работает продакшн-офис TEKNOFEST. Штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой общественности.

АМИ Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.