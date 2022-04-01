Вышел ремейк классической Angry Birds на Android и iOS

Одна из самых популярных мобильных игр Angry Birds получила современный ремейк на новом движке, сообщает портал 9to5mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Игра была полностью перестроена на базе движка Unity для использования на разных устройствах и платформах. Тем не менее, Rovio уверяет, что компания сохранила все аспекты оригинальной игры Angry Birds.

Rovio Classics: Angry Birds основана на версии игры, которая появилась в App Store в 2012 году, но уже в 2019 году студия удалила ее, поскольку возникали трудности с совместимостью на новых устройствах.

Ремастер, в отличие от других игр серии, предлагается на платной основе - за $1 в App Store или Google Play, благодаря чему в новой Angry Birds отсутствуют внутриигровые покупки и реклама.