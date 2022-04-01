Автогиганты Ford и General Motors приостановят производство

Американские автогиганты Ford и General Motors (GM) приостановят производство на заводах в штате Мичиган из-за нехватки запчастей. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ford приостановит работу на заводе в городе Флэт-Рок, где он собирает Mustang, а GM заявила, что из-за временной нехватки деталей приостановит производство на следующей неделе на сборочном заводе Lansing Grand River, где собирают автомобили Cadillac CT4, Cadillac CT5 и Chevrolet Camaro.

В компании General Motors уточнили, что приостановка производства не связана с дефицитом чипов. Однако в GM не уточнили каких именно запчастей не хватает.

Ford предупреждал, что дефицит чипов приведет к снижению объемов продаж автомобилей в текущем квартале. В прошлом месяце автопроизводитель был уже вынужден приостановить работу на неделю на заводе в Канзас-Сити, где производят пикапы F-150.

Также на прошлой неделе компания GM заявила, что приостановит работу на сборочном заводе в Форт-Уэйне штате Индиана, где собираются пикапы Chevrolet Silverado 1500 и GMC Sierra 1500 из-за нехватки полупроводников.