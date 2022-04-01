Samsung разрешила ремонтировать свои смартфоны вслед за Apple

Samsung объявила о запуске программы самостоятельного обслуживания смартфонов бренда. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В заявлении компании говорится, что в рамках программы владельцы аппаратов Galaxy смогут самостоятельно ремонтировать свои гаджеты. Компания пообещала организовать доступ к инструкциям, а также предоставить необходимые инструменты и запчасти. Партнером программы оказался проект iFixit, участники которого занимаются изучением степени ремонтопригодности различной техники.

В первую очередь, инструкции и запасные части будут выпущены для смартфонов Galaxy S20 и S21 и планшета Galaxy Tab S7 Plus. Журналисты отметили, что Samsung запустила свою программу вслед за Apple, которая разрешила домашний ремонт гаджетов в конце 2021 года. "Очевидно, что производители девайсов осознают необходимость самостоятельного ремонта", - подчеркнул руководитель iFixit Кайл Винс.

"Samsung планирует расширять ассортимент продуктов, деталей и возможности самостоятельного ремонта по мере развития программы", - рассказали в компании. Запуск проекта намечен на лето, в компании пообещали раскрыть новые подробности о программе позже.