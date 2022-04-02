Китайский космический корабль сгорел в атмосфере Земли

Китайский космический корабль "Тяньчжоу-2", возвращавшийся на Землю с китайской орбитальной станции "Тяньгун", сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли. Оставшийся космический мусор упал в Тихом океане. На борту людей не было: Тяньчжоу - это беспилотные космические корабли, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Тяньчжоу-2" отправился в космос в прошлом году. Он пристыковался к "Тяньгун" 30 мая 2021 года, доставив на нее топливо и припасы для экипажа. 27 марта 2022 года корабль отстыковался от станции, через несколько дней он провёл двухчасовое испытание возможности сближения с "Тяньгун", а потом отправился в сторону Земли.

Как отмечается, на данный момент к "Тяньгун" пристыкован грузовой корабль "Тяньчжоу-3. Ожидается, что к планируемому сроку завершения строительства станции (конец 2022 года) на ней побывают ещё два грузовых корабля - "Тяньчжоу-4" и "Тяньчжоу-5".