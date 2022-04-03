США решили отменить испытание межконтинентальной ракеты Minuteman III

США вновь перенесли испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-III, чтобы избежать напряженности с Россией в ядерной сфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters, передает Day.Az.

Представитель Пентагона Джон Кирби 2 марта сообщал, что США перенесли испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-III, чтобы продемонстрировать отсутствие планов по повышению уровня готовности ядерных сил.

Представитель ВВС США Энн Стефанек сообщила агентству Рейтер, что США вновь отменили испытания по тем же причинам.