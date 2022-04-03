https://news.day.az/hitech/1449505.html США решили отменить испытание межконтинентальной ракеты Minuteman III
США решили отменить испытание межконтинентальной ракеты Minuteman III
США вновь перенесли испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-III, чтобы избежать напряженности с Россией в ядерной сфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters, передает Day.Az.
Представитель Пентагона Джон Кирби 2 марта сообщал, что США перенесли испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-III, чтобы продемонстрировать отсутствие планов по повышению уровня готовности ядерных сил.
Представитель ВВС США Энн Стефанек сообщила агентству Рейтер, что США вновь отменили испытания по тем же причинам.
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