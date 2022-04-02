https://news.day.az/hitech/1449598.html Турецкая ракета ÇAKIR нового поколения поражает цели на расстоянии более 150 км - ВИДЕО
Турецкая ракета ÇAKIR нового поколения поражает цели на расстоянии более 150 км - ВИДЕО
Турецкая компания Roketsan представила крылатую ракету нового поколения ÇAKIR с дальностью поражения более 150 км.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ее можно запускать как с сухопутных и морских платформ, так и с БПЛА.
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