Турецкая ракета ÇAKIR нового поколения поражает цели на расстоянии более 150 км
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Турецкая компания Roketsan представила крылатую ракету нового поколения ÇAKIR с дальностью поражения более 150 км.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ее можно запускать как с сухопутных и морских платформ, так и с БПЛА.