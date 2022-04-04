Назван способ удалить личные данные из интернета

Преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Михаил Журавлев заявил, что россияне размещают все больше личных данных в сеть с развитием технологий. Это создает риск утечки и кражи информации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журавлев назвал способ удалить личные данные из интернета и посоветовал обращаться с этой просьбой напрямую к владельцам сайта, если информация содержится на нем. Он также порекомендовал связаться с операторами поисковых систем и потребовать у них изъять из поисковой выдачи ссылки на сайты, где незаконно опубликованы сведения.

"Попытайтесь обратиться напрямую к владельцам сайта. В некоторых случаях - если у авторов контента не было злого умысла - это действительно может помочь", - призвал юрист.