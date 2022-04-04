NASA перенесло стендовое испытание лунной ракеты

Стендовое испытание американской тяжелой ракеты Space Launch System (SLS), разрабатываемой в рамках программы Artemis 1 для пилотируемых полетов на Луну и Марс, перенесено из-за возникших проблем с обеспечением необходимого давления при загрузке топливных баков носителя, сообщило NASA, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Финальные испытания перед первым тестовым полетом к Луне, которые предполагалось провести с 1 по 3 апреля, продолжатся 4 апреля. В ходе них должно быть осуществлено дополнительное тестирование всех систем ракеты.

Как сообщало NASA, в конце марта 98-метровая ракета SLS с космическим кораблем Orion была вывезена на транспортере из цеха вертикальной сборки на стартовую площадку 39B космического центра имени Кеннеди.

После стендового испытания ракета вновь будет отправлена на время в сборочный цех.

В рамках миссии Artemis 1 непилотируемый космический корабль Orion направится к Луне, на орбите которой он будет находиться несколько недель. Затем корабль вернется к Земле, и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике.