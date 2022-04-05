Пользователи Internet Explorer остались без обновлений Windows

Microsoft заблокировала выпуск обновления Windows 11 для пользователей Internet Explorer. Об этом сообщает издание BleepingComputer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты обратили внимание на жалобы пользователей актуальной ОС Microsoft, которые рассказали, что остались без нового апдейта системы. В компании объяснили, что обновления были заблокированы по причине ошибки.

"После обновления до Windows 11 сохраненная информация и данные из Internet Explorer 11 (IE11) могут быть недоступны, если вы не согласились импортировать их в Microsoft Edge перед обновлением", - отметили представители компании. Таким образом, предпочитающие устаревший браузер пользователи не смогли получить новую версию ОС.

В Microsoft отметили, что проблема связана лишь с версией Windows 11 21H2. Представители технической поддержки пообещали устранить неполадки: "Проблема должна быть решена для устройств, которые еще не обновлены, и устройств, которые уже обновлены до Windows 11 без согласия на импорт данных IE11 в Edge".

В конце марта специалисты Microsoft заявили, что пользователи устаревшего браузера Internet Explorer смогут открывать программу из приложения Edge - благодаря специальному режиму. В компании напомнили, что 15 июня 2022 года поддержка Internet Explorer будет прекращена.