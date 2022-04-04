Акции Twitter взлетели более чем на 25 процентов из-за действий Илона Маска. Это произошло после того, как глава Tesla заявил о приобретении доли в компании. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На предварительных торгах в понедельник, 4 апреля, ценные бумаги выросли на 26 процентов - до 49,25 доллара за штуку. Рост акций компании произошел на фоне заявления Маска о том, что он приобрел 9,2 процента ценных бумаг Twitter.

Стоимость пакета акций составляет 2,89 миллиарда долларов, указывает CNBC.