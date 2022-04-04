Раскрыта стоимость iPhone по подписке

Минимальная стоимость iPhone, предлагаемого Apple по подписке, составит 35 долларов. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Колумнист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) предсказал, сколько будет стоить самый доступный смартфон, который Apple может предложить в рамках подписки. По оценке автора, iPhone 13 обойдется пользователю в 35 долларов ежемесячно - такая сумма будет списываться со счета клиента в случае заключения договора на три года. Смартфон iPhone 13 Pro будет стоить 45 долларов в месяц, iPhone 13 Pro Max - 50 долларов.

По словам специалиста, модель реализации смартфонов по подписке выгодна компании. С одной стороны, Apple сможет заработать больше. Так, если iPhone 13 стоит минимум 799 долларов, то за три года пользователь выплатит за устройство 1260 долларов. С другой стороны, компания сможет принимать от клиента старые девайсы, ремонтировать их и снова продавать в качестве восстановленных смартфонов.

Гурман полагает, что выгода потребителя в том, что он сможет получать актуальный смартфон ежегодно: "Ему не придется выкладывать сотни долларов за новый iPhone". Также эксперт сравнил новую модель с программой лизинга, популярной на авторынке: "Вы выплачиваете часть стоимости iPhone, но никогда не владеете им полностью".