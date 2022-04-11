Предсказано исчезновение сим-карт

В Android 13 появится поддержка смартфонов без слота для физических сим-карт. Об этом сообщает издание CNet, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты обратили внимание на упоминание новой функции в Android, найденное ими на веб-сайте разработчиков приложений для ОС от Google. Судя по описанию, в Android 13 появится поддержка записи нескольких телефонных номеров на одной электронной сим-карте (eSIM). Таким образом, авторы предсказывают возможное исчезновение физических сим-карт.

"Возможность использования нескольких профилей на одной eSIM значительно облегчит жизнь людям, которые хотят переключаться между сетями нескольких операторов", - отметили специалисты. Также потенциальный отказ от физических сим-карт значительно снизит траты операторов на телеком-оборудование. Кроме того, производители смартфонов смогут отказаться от слотов для сим-карт и занять освободившееся место батареей большей емкости.

Журналисты подчеркнули, что два телефонных номера обычно используют потребители, которые разделяют переговоры на своем смартфоне на личные и рабочие. Авторы обратились за комментарием в Google, но не получили оперативного ответа. Анонс Android 13 ожидается 11 мая.