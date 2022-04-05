Ford приостановит выпуск модели Fiesta

Компания Ford планирует приостановить выпуск автомобилей Fiesta на своем заводе в Кельне (Германия) до 25 апреля из-за нарушения цепочки поставок. Об этом сообщает Automotive News Europe со ссылкой на пресс-службу Ford, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В компании не раскрыли информацию о причинах приостановки выпуска модели, однако по данным издания, автопроизводитель испытывает трудности с поиском новых компонентов для производства машин. Отмечается, что речь идет о жгутах, которые выпускали закрывшиеся электромонтажные заводы Украины.