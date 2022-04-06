В России предложили создать модульный марсоход

В Сколковском институте науки и технологий ("Сколтех") предложили создать модульный марсоход. Конструкция из роя двухколесных роботов позволит сократить расходы на изучение Марса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Сколтеха", передает Day.Az.

В основе марсохода лежит рой из четырех двухколесных роботов, которые смогут стыковаться друг с другом. Каждая часть сможет самостоятельно передвигаться и нести уникальные инструменты. Это позволит одновременно решать четыре задачи.

"Технологии искусственного интеллекта, управляющие роем мобильных роботов, позволят перейти на новый технологический уровень исследования и освоения планет. Важным преимуществом использования архитектуры роя роботов станет и возможность создания марсианского интернета для надежной передачи собранных данных, в том числе с целью построения точной карты поверхности Марса", - сообщил доцент "Сколтеха" Дмитрий Тетерюков.

В ходе расчетов группа инженеров под руководством Тетерюкова выяснила, что модульные марсоходы могут ускорить изучение Марса в два раза. Также новая конструкция позволит примерно на треть сократить стоимость подготовки миссий и почти вдвое увеличить сроки работы.