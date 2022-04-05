В WhatsApp обнаружили новую функцию

В мессенджере WhatsApp обнаружили новую функцию - пользователям в тестовом режиме разрешили начинать быструю переписку с несохраненными контактами, сообщает WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что раньше нажатие на незнакомый номер в WhatsApp открывало приложение для набора номера. Теперь же мессенджер разрешает сразу отправить текстовое сообщение незнакомцу в приложении, а не искать обходные пути через сохранение номера в контактах.

Функцию впервые заметили в бета-версии WhatsApp для Android. Пользователям предлагается еще несколько вариантов взаимодействия с несохраненным номером, помимо переписки. Нажатие на несохраненный номер открывает всплывающее меню, которое позволяет также позвонить или сохранить собеседника в контакты.