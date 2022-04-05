В Android-смартфонах обнаружили критическую уязвимость

Исследователи из инженерной школы Свенсона Университета Питтсбурга обнаружили, что графический процессор в Android-смартфонах может использоваться для кражи данных пользователя, сообщает портал Tech Xplore, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, графический процессор смартфона обрабатывает все изображения, которые появляются на экране, включая всплывающие анимации при нажатии букв экранной клавиатуры. В ходе эксперимента исследователи смогли правильно определить, какие буквы или цифры были нажаты, в 80% случаев, основываясь только на данных, полученных из графического процессора.

Исследователи сосредоточились на видеочипе Qualcomm Adreno, но предполагается, что эта уязвимость также может быть использована и на других графических процессорах. Команда сообщила об обнаруженной бреши Google и Qualcomm. В Google отметили, что выпустят патч безопасности для Android уже в конце этого года.