«АвтоВАЗ» отпраздновал 45-летие модели Niva

5 апреля исполнилось 45 лет с начала производства на "АвтоВАЗе" внедорожника ВАЗ-2121 "Нива", который сейчас называется Lada Niva Legend, сообщает пресс-служба предприятия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что с начала серийного производства изготовлено почти 2,5 млн. внедорожников. Более 700 тыс. машин отправлено на экспорт в сотню различных стран мира на 5 континентах, а в ряде государств (Эквадор, Греция, Украина, Казахстан) автомобиль собирался из машинокомплектов.

Автомобиль "Нива" стала первым в мире внедорожником с несущим кузовом и постоянным полным приводом с возможностью блокировки межосевого дифференциала и подключения пониженной передачи. Под капотом сейчас устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 83 л.с.

Внедорожник не раз модернизировался: появлялись новые системы безопасности, шасси было переработано для повышения управляемости в современных условиях движения. Для малого и среднего бизнеса сейчас выпускаются пикапы на базе Lada Niva, которые рассчитаны на нагрузку 440-490 кг.