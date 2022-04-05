Появился способ поиграть в GTA V с помощью ног

Для популярной видеоигры Grand Theft Auto 5 вышла модификация GT Bike V, которая позволяет подключить умный велосипед к компьютеру вместо геймпада и крутить педали на виртуальных улицах Лос-Сантоса, сообщает портал Tech Radar, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроме того, с последнем обновлением геймеры могут попросить друзей подключить свои умные велосипеды или измерители мощности для велосипеда к компьютеру для совместных велозаездов. Многопользовательский режим GT Bike V никак не связан с официальной версией GTA Online. Для запуска "велосипедного" онлайна используется одиночный режим.

GT Bike V может заменить обычную тренировку - мод записывает все данные в файл FIT, который можно загрузить в спортивные приложения по отслеживанию активности, такие как Strava. В моде даже предусмотрено несколько курсов, каждый из которых показывает маршруты различной сложности. При этом GT Bike V записывает неровности земли, по которой "ездит" пользователь, наклон виртуальной местности и даже направление ветра в игре, отправляя все эти данные на умный велосипед, чтобы он мог точно воспроизвести сложность цикла.

Каждый желающий может скачать GT Bike V бесплатно, однако, чтобы запустить его, потребуется GTA 5, умный велосипед или велотренажер, а также ключ ANT+ PC, который позволяет компьютеру собирать данные с велосипеда.