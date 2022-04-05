Илон Маск войдет в руководство Twitter

Глава Tesla Илон Маск войдет в совет директоров Twitter, следует из объявления самой соцсети. Информация о том, что Маск окажется в числе руководителей компании, появилась вскоре после того, как предприниматель сообщил, что приобрел пакет ее акций, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Из бесед с Илоном за последние недели стало ясно, что он будет очень ценен в нашем совете директоров", - написал глава Twitter Параг Агравал, объявляя о решении. Маска он назвал "страстным сторонником и серьезным критиком" сервиса, в котором компания как раз и нуждается для успехов в долгосрочной перспективе.