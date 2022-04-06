Apple объявила дату своего следующего крупного анонса

Компания Apple объявила даты проведения своей следующей всемирной конференции для разработчиков - WWDC 2022, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Тридцать третья ежегодная конференция начнётся 6 июня и продлится по 10 июня 2022 года. Как и в прошлом году, конференция будет проводится только онлайн, без возможности личного посещения. Онлайн-конференция будет бесплатной.

Также в рамках конференции Apple проведёт конкурс Swift Student Challenge - студенты могут выиграть на нём призы за проекты, созданные с помощью Swift Playgrounds.

Главными новостями на WWDC 2022 должны стать новые программные платформы - iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16 и macOS 13.