В виртуальной реальности появился первый бездомный

Метавселенную, тип виртуальной реальности, где люди общаются посредством аватаров, позиционируют как утопическую копию физического мира, в которую люди могут сбежать. Правозащитники обеспокоены тем, что такая возможность позволит людям закрывать глаза на реальные проблемы, например на нищету, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Французская благотворительная ассоциация Entourage совместно с агентством TBWA\Paris представила Уилла - первого бездомного в метавселенной. Персонаж призван быть представителем угнетенных слоев населения Франции. Его цель - напоминать другим, что нельзя закрывать глаза на проблемы реального мира.

"Пока огромные инвестиции в виртуальный мир растут... и пока виртуальные миры строятся, социальная изоляция еще никогда не была такой сильной", - заявили в TBWA\Paris. С Уиллом благотворители ставят под сомнение видимое развитие общества.