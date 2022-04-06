Названа дата выхода iOS 16
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Apple объявила даты проведения конференции WWDC 2022. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ежегодная конференция WWDC начнется 6 июня и закончится 10 июня. Как в 2021 и 2020 годах, мероприятие пройдет в онлайн-формате. Ожидается, что в первый день мероприятия состоится выход iOS 16 - новой операционной системы для iPhone. Традиционно американская компания анонсирует актуальную версию ОС на WWDC.

"По своей сути WWDC всегда была форумом для установления связей и создания сообщества", - сообщила журналистам вице-президент Apple Сьюзан Прескотт. В компании рассказали, что названное мероприятие будет открыто для всех желающих, так как состоится в онлайн-формате. Видеозаписи выступлений разработчиков будут доступны на сайте компании и в приложении Apple Developer.

Кроме iOS 16 компания должна анонсировать ОС для планшетов, компьютеров, ТВ-приставок и смарт-часов - iPadOS 16, macOS 13, tvOS 16 и watchOS 9. Выход операционных систем ожидается до конца 2022 года.