Меду нашли применение в разработке компьютеров

Американские исследователи из Университета штата Вашингтон (WSU) нашли применение меду в разработке нейроморфных компьютеров. Они предлагают использовать этот продукт для создания мемристора - компонента, похожего на транзистор, который способен не только обрабатывать информацию, но и хранить ее в памяти. Выводы работы были опубликованы в Journal of Physics D, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые переработали мед в твердую структуру и зажали между двумя металлическими электродами, создав нечто похожее на синапс (место контактами между нейронами) в человеческом организме. Затем они проверили способность медовых мемристоров имитировать работу синапсов на высокой скорости. Результаты оказались многообещающими - технология работает намного быстрее и потребляет меньше энергии, чем традиционные компьютеры. Кроме того, использование меда в производстве гораздо более экологично.

В дальнейшем сотрудники WSU планируют разработать медовые мемристоры толщиной в тысячу раз меньше человеческого волоса (сейчас они толщиной с человеческий волос), а после объединить их все вместе, чтобы создать полноценную нейроморфную вычислительную систему.