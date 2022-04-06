Volkswagen и Tesla выбыли из списка самых влиятельных компаний

Американский журнал Time представил ежегодный список из 100 компаний, которые оказывают "самое заметное влияние на формирование будущего". Этот список - второй по счету, и на этот раз в нем нашлось место только для трех автопроизводителей: американского Ford, китайского BYD и разработчика электрокаров Rivian. При этом Tesla, которая числилась в прошлогоднем списке, в новый не попала. Также из него выбыли Volkswagen и General Motors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ford и Rivian - новички в списке, место в котором за год удалось сохранить только BYD. Каждый из автопроизводителей отмечен определенным достижением: Ford похвалили за электрификацию и вложения в "зеленую" мобильность, а также "батарейную" версию пикапа F-150 Lightning, благодаря которой стоимость компании в январе превысила 100 миллиардов долларов.

Rivian пока не приступила к активным поставкам пикапа R1T, доставив менее тысячи экземпляров, но успела получить 83 тысячи заказов. Компания удостоилась места в списке за разработку электрокаров, которые заинтересовали Amazon и лично Джеффа Безоса. Фирма, созданная в 2009 году как небольшой стартап, надеется нарастить производственную мощностью до 25 тысяч электромобилей в год.

В список также попал китайский BYD, входящий в состав промышленного конгломерата BYD Co. Ltd. и на днях объявивший о прекращении выпуска автомобилей с традиционными ДВС. В модельном ряду останутся только электрокары и машины с гибридными силовыми установками - BYD называет себя первым автобрендом, решившимся на радикальный шаг.

Что касается Tesla, то компания так и не выпустила ни одного серийного экземпляра электропикапа Cybertruck, представленного еще в 2019 году - вероятно, этот факт повлиял на решение составителей списка.