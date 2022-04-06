В рамках Международного фестиваля TEKNOFEST в Азербайджане пройдут соревнования по 8 категориям

В рамках Международного фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFEST в Азербайджане пройдут соревнования по восьми категориям.

Об этом сказал в среду Trend старший советник отдела стратегического анализа, инноваций и цифровизации министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, член Оргкомитета TEKNOFEST в Азербайджане Рустам Абдуллазаде, передает Day.Az.

По его словам, в этих соревнованиях примут участие школьники, студенты, разработчики стартапов и предприниматели.

"Регистрация на фестиваль TEKNOFEST началась 15 декабря 2021 года и продолжалась до 20 февраля 2022 года. Но учитывая большой интерес к этому фестивалю и многочисленные заявки, процесс регистрации был продлен до конца апреля. В настоящее время продолжается регистрация на конкурсы Smart Qarabag Hackaton и Baku Open Cyber Cup. В целом большое число участников, зарегистрированных на Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST, можно объяснить растущим спросом у молодежи в нашей стране на знания в сфере технологий и инноваций. Также проведение таких мероприятий будет способствовать в дальнейшем росту экспортного потенциала Азербайджана в сфере технологий и инноваций", - сказал Абдуллазаде.

Он напомнил, что уже завершился первый этап приема работ на конкурсы социально ориентированных технологий, Agro Tech (аграрные технологии), беспилотных летательных аппаратов и "зеленых" технологий.

"Команды по этим видам соревнований выполнили первые задания, и на сегодняшний день их обеспечивают необходимым оборудованием и средствами для дальнейшего участия в фестивале", - сказал Абдуллазаде.

Кроме того, он сообщил, что отличительной чертой конкурса Baku Skills является то, что на каждом его этапе участники выполняют свои работы на 3D-принтерах на основе заданий жюри.

"Все участники Международного фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFEST, а также менторы будут награждены денежными призами и ценными подарками", - добавил Абдуллазаде.

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.