Два автогиганта начнут производить бюджетные электрокары

Два автогиганта - General Motors (GM) и Honda - начнут совместное производство электромобилей стоимостью до 30 тысяч долларов, говорится в сообщении GM, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Финансовые подробности нового партнерства остаются неизвестными. Результатом сотрудничества американского и японского автопроизводителей будут машины и для Honda, и для GM. Компании-партнеры собираются начать массовое производство бюджетных электромобилей, включая популярные компактные кроссоверы, в 2027 году.

Доступная цена электромобиля имеет решающее значение для массового внедрения новых технологий. Несмотря на растущую популярность электрокаров, большая часть из них рассчитана на наиболее обеспеченную категорию покупателей.

"GM и Honda используют свои передовые технологии, дизайн и производственные стратегии для создания доступного и востребованного электромобиля для всего мира, включая наши ключевые рынки в Северной и Южной Америке и Китае", - заявила глава GM Мэри Барра. Компании рассматривают возможность продолжения партнерства в области электрического транспорта для дальнейшего повышения его производительности и снижения затрат на электрификацию.

К 2025 году GM планирует ежегодно производить и продавать около двух миллионов электромобилей по всему миру. Honda, лидер среди наиболее экономичных автомобилей, в основном сосредоточилась на гибридах, однако собирается производить больше полностью электрических моделей.

Компании уже сотрудничали друг с другом в области беспилотных автомобилей и электрокаров. Ранее Honda инвестировала 750 миллионов долларов (около 62,8 миллиарда рублей) в производителя беспилотных транспортных средств Cruise, принадлежащего GM. В свою очередь, General Motors выпустила два электромобиля для Honda, которые поступят в продажу в 2024 году. Компании также сотрудничали в разработке аккумуляторных модулей и транспортных средств на топливных элементах.