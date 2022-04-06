Microsoft анонсировала новые функции Windows 11

Microsoft анонсировала новые функции ОС Windows 11 на мероприятии Hybrid Work. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе презентации представители компании объявили о новых особенностях Windows 11. В частности, была представлена обновленная программа "Проводник", которая получила функцию для быстрой навигации по вкладкам. Также в приложение добавили новую главную страницу, которая включает в себя ярлыки и папки быстрого доступа.

Сервис Smart App Control позволяет ограничивать работу вредоносных приложений, запуская только программы с криптографической подписью. По словам представителей корпорации, опция сможет эффективно обнаруживать зараженные вирусом приложения и бороться с фишингом.

В ходе мероприятия были представлены новые функции видеосвязи. Так, опция Voice Focus автоматически устраняет посторонний шум во время совершения видеозвонков. Кроме того, в Windows 11 появились функции автоматического кадрирования и размытия фона. Также функция зрительного контакта с помощью искусственного интеллекта позволит демонстрировать взгляд пользователя собеседнику.

В компании сообщили, что новые функции видеосвязи будут работать в фирменных приложениях Microsoft и только при наличии нейронного чипа. В первую очередь новые возможности будут доступны на компьютерах на базе процессора Qualcomm 8cx Gen 3. Остальные функции появятся в ближайших обновлениях Windows 11.