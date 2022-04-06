В смартфонах Samsung нашли опасную уязвимость

В смартфонах Samsung нашли уязвимость, которая позволяла хакерам совершать атаки на девайсы пользователей. Об этом сообщает издание Android Police, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты ссылаются на исследование компании Kryptowire, специалисты которой рассказали о проблеме. По их словам, девайсы Samsung оставались незащищенными годами из-за уязвимости в ПО. Системная брешь была обнаружена в популярных смартфонах бренда, работающих на ОС, начиная с Android 9 и заканчивая актуальной Android 12.

Опасная уязвимость позволяла вредоносным приложениям получать доступ к защищенным функциям телефонов без предоставления пользователем каких-либо разрешений. Для активации вируса необходимо было лишь один раз запустить программу. Системная брешь позволяла злоумышленникам сбрасывать смартфон до заводских настроек, совершать звонки, устанавливать и удалять приложения, отключать https-соединения с сайтами.

На момент публикации расследования эксперты фирмы подтвердили факт наличия проблемы на смартфонах Samsung Galaxy S21 Ultra, S10+ и A10e. Судя по всему, более старые устройства корейского бренда не пострадали. Так, на Samsung Galaxy S8 под управлением Android 8 подобную неполадку не обнаружили.

Специалисты ранее сообщили о проблеме Samsung. Уточняется, что в компании приняли меры и уже выпустили закрывающее уязвимость обновление, которое вышло в феврале.