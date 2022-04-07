Twitter работает над новой функцией

Twitter Inc работает над функцией редактирования уже размещенных в соцсети постов и планирует в скором времени начать ее тестирование, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы изучали вопрос безопасного включения функции редактирования твитов с прошлого года и планируем начать ее тестирование в @TwitterBlue Labs в ближайшие месяцы", - написал в Twitter Джей Салливан, отвечающий в компании за потребительские продукты.

"Люди хотят иметь возможность исправить (иногда досадные) ошибки, опечатки и неоднозначные заявления", - заявил Салливан, отметив, при этом, что в компании осознают наличие возможностей для злоупотребления функцией редактирования.

Илон Маск, сообщивший на этой неделе, что владеет 9,2% акций Twitter, инициировал среди своих подписчиков в соцсети опрос, хотят ли они появления возможности редактирования. Большинство из 4,4 млн участников опроса проголосовало за появление этой функции, отмечает Market Watch.

Несмотря на заявление Twitter о том, что компания начала работать над внедрением функции еще в прошлом году, ее главный исполнительный директор Параг Агравал поделился твитом с запущенным Маском опросом. Он призвал пользователей "голосовать внимательно", отметив, что результаты опроса будут очень важны для компании.

Акции Twitter прибавляют в цене 1,8% на торгах в среду, за последние пять дней их стоимость подскочила на 33%.