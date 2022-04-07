Meta захотела создать свою виртуальную валюту

Финансовое подразделение компании Meta рассматривает возможность создания своей виртуальной валюты для "метавселенной", которую сотрудники внутри компании назвали Zuck Bucks. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.

По информации издания, Meta занимается поисками альтернативных источников дохода и новых функций, которые способны привлечь и удержать пользователей, поскольку падает популярность таких основных приложений компании, как Facebook и Instagram. В публикации говорится, что это угрожает организации.

Издание отмечает, что Zuck Bucks вряд ли будет являться криптовалютой, основанной на блокчейне. Meta склоняется к тому, что внедрить в собственные приложения NFT-токены, которые будут контролироваться компанией. Эти токены будут подобны тем, что используются в игровых приложениях. К примеру, валюта Robux из популярной онлайн-игры Roblox.

Также компания, как пишет Financial Times, может создать так называемые "социальные токены" или "токены репутации", которые пользователи могли бы получать, например, в качестве вознаграждения за значимый вклад в развитие Facebook.

Как сообщили источники, в настоящее время инициатива находится на раннем этапе обсуждения.

Meta также планирует запустить в середине мая пилотный проект по размещению и обмену NFT-токенов в Facebook, сказано в материале.