Разработана «вечная» самовосстанавливающаяся керамика

В Институте физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) разработан уникальный керамический композит, которой может сам устранять дефекты и повреждения с помощью своих самовосстановительных свойств. Об этом ТАСС рассказала заместитель директора по научной работе Института Светлана Буякова, передает Day.Az.

Разработанный материал предназначен для термической защиты высокоэнергетических систем и высокоскоростных летательных аппаратов, скорости которых в семь раз быстрее скорости звука.

Отмечается, что это бескислородный керамический композиционный материал. Он имеет способность к самозалечиванию и самовосстановлению. При повреждении на поверхности керамики формируется стеклянное покрытие, которое препятствует воздействию кислорода. На восстановление требуется 10 минут.

Материал может выдержать температуру до 2 700 градусов Цельсия. Твердость новой керамики сопоставима с твердостью алмаза.