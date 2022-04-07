Из Google Play удалены десятки приложений

Компания Google удалила десятки приложений из своего магазина Google Play после того, как обнаружила в них программный элемент, позволяющий тайно собирать данные пользователей. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, панамская компания Measurement Systems S. de R.L., которая написала код, связана с оборонным подрядчиком из Вирджинии, который занимается киберразведкой, сетевой защитой и перехватом разведывательных данных для агентств национальной безопасности США. Исследователи выяснили, что при помощи приложений панамская компания могла тайно собирать данные пользователей.

Специальный код был обнаружен в том числе в нескольких мусульманских молитвенных приложениях, загруженных более 10 млн раз, а также в программах для чтения QR-кодов.