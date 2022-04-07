Названы лучшие маленькие смартфоны

Журналисты издания Android Central назвали лучшие смартфоны с компактным форм-фактором. Об этом сообщается на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы медиа отметили, что за последние несколько лет большие смартфоны стали нормой индустрии. Однако многие пользователи считают, что более удобно пользоваться маленьким девайсом. По этой причине специалисты выбрали самые подходящие компактные телефоны. Лучшим устройством по версии издания был назван Google Pixel 6. "Соотношение цены и качества смартфона соответствует всем требованиям", - отметили авторы аппарата за 600 долларов.

Лучшим складным вариантом был выбран Samsung Galaxy Z Flip 3, который журналисты оценили за солидные характеристики, достойное время автономной работы и качественную камеру. Самым компактным аппаратом назвали Asus Zenfone 8 - девайс имеет 5,9-дюймовый экран, процессор Snapdragon 888, защиту от влаги по стандарту IP68.

Для пользователей Apple авторы рекомендовали выбрать iPhone SE третьего поколения, который имеет 4,7-дюймовый экран и поддержку 5G. Самым доступным гаджетом рейтинга специалисты определили Moto G Fast, который стоит 200 долларов.