Создан способный к осязанию протез

Специалисты Университета Бристоля (Великобритания) создали с помощью 3D-принтера палец, покрытый искусственной кожей, которая способна к осязанию. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

С помощью специальных датчиков протез может генерировать сигналы, подобные тем, что производятся от различных нервных окончаний человека.

"Наша работа помогает понять, как сложная внутренняя структура человеческой кожи создает наше человеческое осязание", - заявил автор исследования профессор Натан Лепора. В ходе работы ученые создали сетку из крошечных булавкообразных выпуклостей, похожих на те, что имеются на коже человека. Искусственные бугорки получили сложную структуру.

"Мы обнаружили, что наш тактильный кончик пальца, напечатанный на 3D-принтере, может генерировать искусственные нервные сигналы, которые выглядят как записи реальных тактильных нейронов", - заметил Лепора. В ходе эксперимента протез "ощущал" рельефные поверхности почти так же, как и обычный живой палец.

В заключении Лепора добавил, что в настоящий момент его команда работает над производством более тонкой искусственной кожи, которая была бы неотличима от настоящей. В перспективе это позволит создавать "живые" протезы и роботизированные манипуляторы для работы с хрупкими предметами.