https://news.day.az/hitech/1450966.html В WhatsApp для ПК появятся архивные чаты
В WhatsApp для ПК появятся архивные чаты
В версии мессенджера WhatsApp для компьютера появятся архивные чаты, пишет портал WABetainfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Архивация позволяет пользователям сохранить нужные переписки и убрать их из общего окна в отдельное. При получении нового сообщения чат не исчезает из архива, однако его можно разархивировать самостоятельно.
Данная функция уже есть в версиях мессенджера для смартфонов на iOS и Android.
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