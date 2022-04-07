В WhatsApp для ПК появятся архивные чаты

В версии мессенджера WhatsApp для компьютера появятся архивные чаты, пишет портал WABetainfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Архивация позволяет пользователям сохранить нужные переписки и убрать их из общего окна в отдельное. При получении нового сообщения чат не исчезает из архива, однако его можно разархивировать самостоятельно.

Данная функция уже есть в версиях мессенджера для смартфонов на iOS и Android.