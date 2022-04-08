Создан полезный для освоения Арктики наноспутник

Ученые из Самарского национального исследовательского университета имени Королева разработали наноспутник SamSat-ION для мониторинга состояния ионосферы - он будет полезен для освоения Арктики и Антарктики. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Оперативные данные о состоянии ионосферы крайне важны в таких отраслях, как спутниковая связь, навигация, метеорология, особенно это актуально для полярных и приполярных регионов, где возмущение ионосферы от солнечной активности велик", - заявил заведующий межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета Игорь Белоконов.

По его словам, российские специалисты завершают работы по сборке наноспутника, также проводятся наземные испытания и отладка программного обеспечения. Аппарат в ходе испытаний должен выдержать имитацию условий пребывания на орбите в термовакуумной камере.

SamSat-ION планируют запустить в 2022 году на солнечную синхронную орбиту, высота которой около 550 километров. Уточняется, что спутник может пробыть там около 19 лет.