WhatsApp предрекли победу над российскими соцсетями

Мессенджер WhatsApp сохранит лидирующее положение в России и будет самым популярным приложением, несмотря на рост числа пользователей российских соцсетей. С таким мнением выступили эксперты Роскачества, сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если лидирующее положение самого популярного мессенджера среди россиян WhatsApp (им пользуется 80,9% пользователей Рунета) остается неизменным, то после блокировок TikTok и Instagram российские соцсети уже испытали приток новых пользователей", - отметили специалисты.

По данным Роскачества, самой популярной российской соцсетью остается ВК: ее охват составляет 76,4% пользователей на начало года. Также указано, что за первые недели марта ежедневная аудитория "ВКонтакте" выросла на 300 тыс. пользователей.