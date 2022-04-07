Ford прекратил выпуск Mondeo для Европы

Компания Ford прекратила выпуск седанов и универсалов Mondeo для европейского рынка. Причина завершения производства модели - низкий спрос, сообщает Motor1, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Последним представителем семейства, произведенным на заводе Ford в испанской Валенсии, стал седан серого цвета.

Первое поколение Ford Mondeo дебютировало в 1992, а серийный выпуск модели наладили через год. С тех пор модель сменила четыре поколения и разошлась тиражом около 5 млн экземпляров.