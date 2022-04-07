Spotify приостановит работу в России

Музыкальный сервис Spotify 11 апреля приостановит работу в России. Об этом сообщается в официальном аккаунте Spotify Russia в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"11 апреля Spotify приостанавливает работу в России. Это значит, что больше нельзя будет воспользоваться сервисами на сайте и в приложении", - говорится в заявлении компании.

В марте Spotify объявил о закрытии своего офиса в России на неопределенный срок. Тогда же в компании заверили, что сервис останется доступным для российских пользователей. Представители сервиса заявили, что считают "крайне важным, чтобы сервис был доступен в России, чтобы обеспечить глобальный поток информации".

В начале февраля стало известно, что акции Spotify резко упали на 16 процентов. Это произошло после публикации прогноза по подписчикам на первый квартал 2022 года. Spotify ожидал, что число ежемесячно активных подписчиков достигнет 418 миллионов, платных подписчиков - 183 миллионов, а выручка составит 2,6 миллиарда евро. При этом все прогнозы оказались хуже ожиданий аналитиков.