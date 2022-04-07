Названы самые опасные подводные лодки

В США назвали самые опасные подводные лодки в мире. Издание Popular Mechanics вспомнило рейтинг блога Covert Shores, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Составители рейтинга учитывали количество торпедных аппаратов и пусковых установок для ракет. В публикации отметили российскую подводную лодку К-560 "Северодвинск", которая получила 10 торпедных аппаратов и 8 вертикальных ракетных шахт. В каждой шахте можно разместить пять крылатых ракет 3М14 "Калибр".

Также в список попали атомные подводные лодки проекта 941 "Акула" и дизель-электрические субмарины проекта 636.3 "Варшавянка", которые несут ракеты "Калибр".

Возглавили рейтинг американские субмарины типа "Огайо", которые оснащены 154 крылатыми ракетами BGM-109 Tomahawk.