В Швеции показали робота с ракетами

Немецкая компания Rheinmetall показала возможности робота с ракетами Mission Master SP - Fire Support. Автономную машину на колесном шасси продемонстрировали на базе шведского агентства по закупкам. Об этом сообщает Army Recognition, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Mission Master SP - Fire Support получил дистанционно управляемый боевой модуль Rheinmetall Fieldranger Multi с двумя пусковыми установками для ракет. Каждая установка вмещает семь управляемых ракет Thales FZ275 калибра 70 миллиметров. Беспилотник поразил ракетами цель на расстоянии 4 километра.

Отмечается, что модульная конструкция Mission Master SP позволяет менять конфигурацию вооружения. Автономная машина также может нести крупнокалиберный пулемет, многоствольный пулемет M134 или автоматический гранатомет.