Гаджет от Apple назвали опасным для женщин
Полиция США обнаружила, что умный маячок AirTag от Apple стали чаще использовать для слежки за женщинами. Об этом сообщает издание Motherboard, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Журналисты медиа запросили у десятков полицейских управлений страны отчеты, в которых упоминается использование AirTag - умного брелока для отслеживания личных вещей - в криминальных целях. Сетевому изданию ответили в восьми полицейских участках. Авторы заметили, что крайне часто умное устройство использовали для слежки за женщинами.
Всего было изучено 150 отчетов, составленных за последние восемь месяцев. В 50 случаях женщины заявляли в полицию, что обнаруживали в личных вещах или в автомобиле брелок AirTag. В 25 случаях пострадавшие смогли назвать личность преследователя - бывших партнеров, мужей, начальников. По словам авторов, в большинстве случаев речь шла о разгневанных бывших, которые угрожали безопасности женщин. Всего лишь в одном случае гаджет использовали для слежки за мужчиной.
Уточняется, что не все происшествия были связаны с бывшими партнерами - иногда мужчины с помощью трекера проверяли своих жен и девушек. Примерно в половине случаев умный гаджет использовали в целях кражи или грабежа.
"Преследование и шпионское ПО существовали до AirTags, но Apple удешевила и упростила для злоумышленников отслеживание их целей", - заявил руководитель проекта по надзору за технологиями наблюдения Stop Spying Альберт Фокс Кан. Директор по кибербезопасности Electronic Frontier Foundation Ева Гальперин отметила, что факт появления большого количества сообщений от людей о преследовании через AirTag означает, что меры безопасности Apple работают должным образом.
В середине февраля Apple заявила, что обновит ПО умных маячков AirTag, чтобы злоумышленники не могли использовать их в преступных целях. "Мы в самой жесткой форме осуждаем любое вредоносное использование наших продуктов", - подчеркнули представители компании.
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