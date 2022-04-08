В WhatsApp добавят новый функционал

Функция реакций на сообщения в WhatsApp может получить поддержку большего количества эмодзи в ближайшее время, сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Разработчики мессенджера уже давно работают над внедрением поддержки реакций на сообщения при помощи эмодзи. Впервые об этой функции стало известно в августе прошлого года, и в прошлом месяце некоторые бета-тестеры WhatsApp стали получать возможность реагировать на сообщения.

Эксперты WABetaInfo обнаружили, что WhatsApp позволит пользователям самостоятельно выбирать эмодзи для реакций, хотя ранее "смайлики" и их количество определялись разработчиками. В последней бета-версии WhatsApp на Android уже появился значок на панели реакций, который вскоре может позволить пользователям назначать собственные реакции. До этого предлагалось только шесть реакций, а именно: "палец вверх", "красное сердце", "смех", "удивление", "печаль" и "молящиеся руки".