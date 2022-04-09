Доказана польза VR-технологий в лечении психических заболеваний

Американские ученые из Национального института исследований здоровья (NIHR) совместно с коллегами из Оксфордского университета провели масштабное исследование, в котором доказали пользу VR-технологий в лечении психических заболеваний, в частности, психоза. Результаты работы описаны в журнале The Lancet, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для этого специалисты разработали специальную программу gameChange. Она нацелена на проблему, которая часто встречается у заболевших психозом: сильный страх перед тем, чтобы выполнять повседневные задачи вне дома. У многих пациентов это перерастает в тяжелую агорафобию, которая приводит к тому, что они предпочитают не выходить из дома, а это приводит к разрушению отношений с семьей и друзьями, образования и карьеры.

GameChange предназначен для лечения этой фобии и помогает заболевшим имитировать участие в повседневной деятельности, постепенно адаптируя пациентов к внешнему миру.

Испытания этой методики показали многообещающие результаты: многие из больных смогли снова выходить на улицу после того, как они годами не покидали свои дома. По мнению ученых, мобильность и доступность VR-систем приведет к трансформации цифрового обеспечения психологической терапии.