Раскрыты риски ношения AirPods Pro

AirPods Pro и другие наушники с функцией шумоподавления могут вызывать головокружение и головную боль. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказала оториноларинголог, хирург Клинического госпиталя на Яузе группы компаний "Медскан" Татьяна Стародумова, передает Day.Az.

"Сами по себе наушники с функцией шумоподавления вполне безопасны и даже могут предотвратить от потери слуха, поскольку защищают от сторонних громких звуков, таких как шум двигателя в самолете. Но у таких наушников есть большой минус - они создают ощущение давления в ушах, что довольно опасно. Давление в ушах может вызвать головокружение и головную боль", - отметила Стародумова.

Так, при взлете самолета из-за разницы в плотности воздуха давление в ушах поднимается. В случае, если плотность воздуха внутри уха выше, вибрация внутреннего уха снижается, и вы меньше воспринимаете низкочастотные звуки.

"Так как наушники подавляют низкочастотные звуки, организм думает, что произошло изменение давления, и создается ощущение заложенности", - заключила Стародумова.