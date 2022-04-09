Илон Маск создаст футуристичное «электророботакси»

На церемонии открытия предприятия Tesla в Техасе Илон Маск заявил, что его компания в будущем построит новое роботизированное электротакси, сообщает портал Electrek, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы создадим специальное роботакси, которое будет выглядеть довольно футуристично", - поделился планами Маск.

Миллиардер также показал рендер роботизированного электробуса для туннелей Boring Company с функцией автономного вождения - как и в такси будущего, в таком транспорте отсутствует возможность управления водителем.

Однако Маск даже не назвал примерных сроков появления такого вида транспорта. Electrek предполагает, что выпуск полностью автономных электромобилей не предвидится, пока автопроизводитель не сможет предоставить пользователям актуальных электромобилей функцию полного автопилота (FSD). По словам бизнесмена, Tesla стремится к тому, чтобы все купившие FSD получили доступ к программе бета-тестирования до конца 2022 года.